شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحدد موعد وحكام مباراة إنيمبا وبيراميدز فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) موعد وحكام مباراة إنيمبا وبيراميدز، والتي تقام في نيجيريا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تقام المباراة في الثالثة عصر يوم الأحد 23 مايو الجاري، على استاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية، وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من تونس بقيادة الحكم صادق السلمي حكما للساحة، ويعاونه خليل حساني المساعد الأول، وأيمن إسماعيل المساعد الثاني، وهيثم قيراط الحكم الرابع. ويراقب المباراة أمير عثمان محمد من السودان، ويراقب الحكام لاتري داوسن من توجو، والمنسق العام ألكسندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أديبكولا من نيجيريا، والمنسق الأمني جوليوس بين من غانا.

وحقق بيراميدز فوزا كاسحا على حساب مضيفه نادي إنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، التى أقيمت مساء اليوم، الأحد.

تقدم إنيمبا على بيراميدز فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة، بعد خطأ من شريف إكرامى كلف فريقه هدفا، ثم نجح رمضان صبحى فى استغلال خطأ مدافع فريق إنيمبا ليسجل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 14.

وفى الدقيقة 49 سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز الثالث، ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث فى الدقيقة 58 بطريقة عالمية من ضربة مقصية، ثم سجل الهدف الرابع فى الدقيقة 67.