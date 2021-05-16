يحيى راشد رئيسا لشركة الأهلي للخدمات الرياضية.. وأيمن إسماعيل للمنشآت

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، فى اجتماعه الذى عقد مساء اليوم، تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية.. وجاء التشكيل كما يلي:-
• الوزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسًا لمجلس الإدارة.
• سها الترجمان والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي عضوتان بمجلس الإدارة..
كما قرر مجلس إدارة النادي، فى اجتماعه، تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية على النحو التالي:
المهندس أيمن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس حازم هلال ومي سامي حافظ، عضوين بمجلس الإدارة..
وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر تعيين الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة لشئون التسويق، قائمًا بأعمال المدير التنفيذى، وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذى وفقًا لنصوص لائحة النظام الأساسي بالنادي
ويأتى تعيين سعد شلبي في منصب المدير التنفيذي بدلاً من إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، والذى شغل المنصب عدة أشهر خلفاً للعميد محمد مرجان.
كما قرر مجلس إدارة النادي، فى اجتماعه مساء اليوم، تعيين ياسين منصور رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمى، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.