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يحيى راشد رئيسا لشركة الأهلي للخدمات الرياضية.. وأيمن إسماعيل للمنشآت

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، فى اجتماعه الذى عقد مساء اليوم، تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية.. وجاء التشكيل كما يلي:-

 

• الوزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسًا لمجلس الإدارة.

 

• سها الترجمان والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي عضوتان بمجلس الإدارة..

 

كما قرر مجلس إدارة النادي، فى اجتماعه، تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية على النحو التالي:

المهندس أيمن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس حازم هلال ومي سامي حافظ، عضوين بمجلس الإدارة..

 

وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر  تعيين الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة لشئون التسويق، قائمًا بأعمال المدير التنفيذى، وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذى وفقًا لنصوص لائحة النظام الأساسي بالنادي 

 

ويأتى تعيين سعد شلبي في منصب المدير التنفيذي بدلاً من إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، والذى شغل المنصب عدة أشهر خلفاً للعميد محمد مرجان.

كما قرر مجلس إدارة النادي، فى اجتماعه مساء اليوم، تعيين ياسين منصور رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمى، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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