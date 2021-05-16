شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى راشد رئيسا لشركة الأهلي للخدمات الرياضية.. وأيمن إسماعيل للمنشآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، فى اجتماعه الذى عقد مساء اليوم، تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية.. وجاء التشكيل كما يلي:-

• الوزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسًا لمجلس الإدارة.

• سها الترجمان والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي عضوتان بمجلس الإدارة..

كما قرر مجلس إدارة النادي، فى اجتماعه، تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية على النحو التالي:

المهندس أيمن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس حازم هلال ومي سامي حافظ، عضوين بمجلس الإدارة..