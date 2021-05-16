شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج لاعب بدرجة "مقاتل" في ساحة حرب خضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، نفسه بقوة على تشكيل الفريق الأحمر، وبات عنصرا لا غنى عنه في الكتيبة الحمراء، بفضل المجهود الجبار الذي يبذله في المباريات، والفدائية التي يتسم بها أداؤه في المباريات وحفظه لمهام وواجبات المكان الذي يلعب به داخل الملعب.

ويؤدي ديانج دورا مهما في تشكيل الأهلي على المستوى الدفاعي، سواء في أنه يكون أول حائط صد لهجمات المنافسين أو في اللعب كليبرو في بعض الأحيان أو الميل يمينا أو يساراً لأداء الواجب الدفاعي مع أحد الظهيرين، بخلاف قدرته الفائقة في استخلاص الكرة من أقدام المنافسين ودقة تمريراته.

كما يمتاز ديانج بقدرته على أداء التكملة الهجومية على الشكل الأمثل، سواء في الانطلاق بالكرة من الخلف مستفيدا من قوته البدنية في أن يشق طريقه نحو مرمى الخصوم، وقد يقوم بدور صانع الألعاب في بعض الأحيان، ولديه ميزة في قدرته على التصويب عن بعد، بخلاف أنه يجيد إرسال الكرات الطولية للمهاجمين، ليضعهم في وضعية جيدة التصويب، كما فعلها مع حسين الشحات خلال هدفه الشهير في مباراة الوداد المغربي ومع طاهر محمد طاهر في كرة هدفه بمرمى صن داونز الجنوب افريقي.

بات ديانج بمثابة الجندي المقاتل نظرا بشجاعته وروحه الحماسية على أرضية الميدان، وهي نفس الروح التي يتحلى بها المقاتلون في ساحات الحروب، وهي الروح والفدائية التي تميزه عن غيره من لاعبي الوسط.

ويكاد يكون أليو ديانج هو قطعة الشطرنج المفقودة التي كان يبحث عنها الأهلي منذ رحيل محمد شوقي ومن بعده حسام غالي وحسام عاشور، الذين كان يتسم أداؤهم بالفدائية، قبل أن يجد ضالته في الدبابة المالية ديانج، لينهي أزمة الدفندر بصفوف الفريق الأحمر مع عمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق.