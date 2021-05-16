شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 16 | 4 | 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 16 | 5 | 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يشكو حكم مباراته ضد صن داونز للكاف بسبب الأخطاء المتعمدة. الأهلي يشكو حكم مباراته ضد صن داونز للكاف بسبب الأخطاء المتعمدة بيراميدز يهزم أنيمبا برباعية ويضع قدمًا فى نصف نهائى الكونفدرالية.. فيديو أكرم توفيق جاهز لمرافقة بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا شيكابالا يخوض تدريبات منفردة فى الزمالك رغم الإجازة الزمالك مع الإسماعيلي 27 مايو.. والأهلي يواجه إنبي 4 يونيو فى كأس مصر اتحاد الكرة يجرى تعديلات على جدول الدوري الممتاز الأشعة تثبت إصابة محمود علاء بمزق فى العضلة الضامة اتحاد الكرة يغرم الزمالك 50 ألف جنيه.. وإيقاف حلمى طولان مباراتين أهلى 2003 يهزم الزمالك بهدف نظيف فى ميت عقبة