شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدي وأحمد أيمن يخضعان لكشف منشطات بعد مواجهة أنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير محمد حمدى وأحمد أيمن منصور، لاعبا بيراميدز، للخضوع لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام أنيمبا النيجيرى التى حقق فيها الفريق الأزرق الفوز بنتيجة 4 ـــ 1 على ملعب الدفاع الجوى.

ومن المقرر أن يخوض الفريقان لقاء العودة بنيجيريا الأحد المقبل على ملعب أنيمبا في العاصمة النيجيرية.

ووضع فريق بيراميدز قدمًا فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية بعدما حقق الفوز على أنيمبا النيجيرى بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم أنيمبا على بيراميدز فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد خطأ من شريف إكرامى كلف فريقه هدفا، ثم نجح رمضان صبحى فى استغلال خطأ مدافع فريق أنيمبا ليسجل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 14.

فى الشوط الثانى أجرى الأرجنتينى رودلوفو أروابارينا المدير الفنى لبيراميدز تبديلاً قلب مجريات المباراة بخروج جون أنطوى ونزول إبراهيم عادل، فى الدقيقة 46، وفى الدقيقة 49 سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز الثالث، ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث فى الدقيقة 58 بطريقة عالمية من ضربة مقصية، ثم سجل الهدف الرابع فى الدقيقة 67.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: على جبر - أحمد سامي - أحمد فتحى - محمد حمدى، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراورى - رمضان صبحي - محمد فاروق، وخط الهجوم: جون أنطوى.