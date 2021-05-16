شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: خطأ إكرامي أمام إنيمبا "طبيعى" ولا أهتم بالهجوم على الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بفوز فريقه على ضيفه إنيمبا النيجيري، بنتيجة 4 / 1، في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.

وقال في المؤتمر الصحفي: "بصرف النظر عن خطأ الهدف، كنا نلعب لتحقيق نتيجة كبيرة، وهذا الذي تمكنا من تحقيقه، وعلى الرغم من تسرع اللاعبين في بعض أوقات المباراة، إلا أنه ما زالت أمامنا مباراة في نيجيريا من أجل حسم التأهل".

وأضاف: "أمامنا أسبوع كامل قبل مواجهة الإياب سنعمل خلاله على إعداد الفريق بشكل مميز، والعمل على تقليل الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الفريق الفترة الأخيرة".

وعن خطأ شريف إكرامي، علق أروابارينا قائلا: "شريف ارتكب خطأ وهذا أمر طبيعي فالجميع يخطئ، وأنا أطلب من حراسي دائما بدء لعب الكرة من الخلف بالقدم للمساعدة في بناء الهجمة".

وأردف: "شريف أخطأ اليوم إلا أنه يقدم أداء مميزا في الفترة الماضية، ونمتلك مجموعة مميزة من الحراس، مثل أحمد الشناوي، وأنا صاحب قرار من يشارك أساسيا في المباريات، ولا أهتم بهجوم البعض على اللاعبين الكبار في الفريق".

وأثنى على إبراهيم عادل، لاعب الفريق قائلا: "لاعب شاب ويقدم أداء أكثر من رائع، وظهر اليوم في مركز جديد وقدم أداء جيدا".

وحول إصابة محمد فاروق في المباراة، علق قائلا: "فاروق لاعب مهم بالنسبة لنا، وسنرى مدى خطورة الإصابة، وأتمنى أن تكون الإصابة بسيطة، وألا يغيب لفترة طويلة".

وعن موعد مشاركة محمود وادي، مهاجم الفريق في المباريات مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة: "وادي عاد للمشاركة في مران الفريق منذ 5 أيام، لكنه يحتاج بعض الوقت للمشاركة في المباريات، وسنعمل على تدوير اللاعبين خلال المرحلة المقبلة لتجنب إرهاق اللاعبين".