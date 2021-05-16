شكرا لقرائتكم خبر عن سعد شلبي مديرا تنفيذياً للأهلي وياسين منصور رئيسا لشركة الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة لشئون التسويق، قائمًا بأعمال المدير التنفيذى، وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذى وفقًا لنصوص لائحة النظام الأساسي بالنادي

ويأتى تعيين سعد شلبي في منصب المدير التنفيذي بدلاً من إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، والذى شغل المنصب عدة أشهر خلفاً للعميد محمد مرجان.