"كاف" يعلن حكام مباراة بيراميدز وانيمبا في نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حكام مباراة نيمبا وبيراميدز والتي تقام في نيجيريا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز بيراميدز على نظيره انيمبا النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتقام مباراة العودة بين بيراميدز وانيمبا في الثالثة عصر يوم الأحد ٢٣ مايو الجاري على استاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.

واسند كاف المباراة لطاقم تحكيم من تونس بقيادة الحكم صادق السلمي حكما للساحة، ويعاونه خليل حساني المساعد الأول، وأيمن إسماعيل المساعد الثاني، وهيثم قيراط الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عثمان محمد من السودان، ويراقب الحكام لاتري داوسن من توجو، والمنسق العام ألكسندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أديبكولا من نيجيريا، والمنسق الأمني جوليوس بين من غانا.