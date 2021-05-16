الأهلي يعلن.. منصور رئيسًا لشركة الكرة ومصطفى مراد نائبًا.. وحسام غالي عضوًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف ياسين منصور برئاسة شركة النادي لكرة القدم، على أن يكون مصطفى مراد فهمي نائبًا للرئيس.

ووفقًا لإعلان الأهلي عن إدارة شركة الكرة عبر موقعه الرسمي، فإن حسام غالي سيتواجد عضوًا بمجلس الإدارة.

وسيكون تشكيل المجلس على النحو التالي:

- ياسين منصور رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي

- مصطفى مراد فهمي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

-حسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

كما قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في جلسته المفتوحة، مساء اليوم الأحد، تعيين سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة للتسويق والتعاقدات، قائمًا بأعمال المدير التنفيذي للنادي.

وسيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذي، وفقًا لنصوص لائحة النظام الأساسي بالنادي.

وقرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

وسيكون تشكيل المجلس على النحو التالي:

- أيمن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة.

- حازم هلال ومي سامي حافظ عضوين بمجلس الإدارة.

واعتمد مجلس الإدارة تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية.

ويتكون تشكيل المجلس من:

- يحيى راشد، وزير السياحة الأسبق، رئيسًا لمجلس الإدارة.

- سها الترجمان والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي عضوتان بمجلس الإدارة.