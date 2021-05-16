برشلونة يخرج من السباق.. صراع الليجا يشتد بين أتلتيكو والريال حتى الجولة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

خطف نادي أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا في مواجهته ضد أوساسونا، بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".

أتلتيكو تأخر في النتيجة بعد مرور 76 دقيقة عندما سجل بوديمير هدف التقدم لأوساسونا، قبل أن ينجح رينان لودي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82.

ونجح لويس سواريز في تسجيل هدف فوز أتلتيكو مدريد في الدقيقة 88 ليؤمن نقاط اللقاء للفريق، ويحافظ على صدارته لترتيب الدوري الإسباني قبل جولة النهاية.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة 83 في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الوصافة، والذي تفوق على أتلتيك بلباو بهدف نظيف، مساء اليوم أيضًا.

وجاء هدف ريال مدريد عن طريق ناتشو في الدقيقة 68 من اللقاء، ليحافظ على آمال فريقه في المنافسة على لقب المسابقة حتى الجولة الأخيرة.

وخسر برشلونة اللقاء الذي جمعه مع سيلتا فيجو بهدفين لواحد، ليخرج نهائيًا من سباق المنافسة على البطولة التي لن يخرج لقبها من مدينة مدريد، في ظل انحصار المنافسة بين أتلتيكو والريال.

وتجمد رصيد برشلونة عند 76 نقطة في المركز الثالث بالترتيب، أمام إشبيلية الذي يمتلك 76 نقطة، إثر تلقيه خسارة ثقيلة أمام فياريال بأربعة أهداف دون رد.

الجدير بالذكر أن الجولة الأخيرة من الليجا ستشهد خوض أتلتيكو مدريد لمباراة ضد بلد الوليد، بينما سيلعب ريال مدريد مع فياريال.