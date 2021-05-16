هدف الموسم.. رأس أليسون تنقذ ليفربول في الوقت القاتل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول، هدفا قاتلا قاد به فريقه للفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون (2-1) اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف بيكر في الوقت القاتل في الثواني الأخيرة من زمن المباراة، مستغلا ركينة حولها بتسديدة رأسية في الشباك.

وكان هال روبسون قد سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد صلاح لفريق ليفربول في الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 63 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، ليحتفظ بآماله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.