اخبار الرياضه

هدف الموسم.. رأس أليسون تنقذ ليفربول في الوقت القاتل (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ، هدفا قاتلا قاد به فريقه للفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون (2-1) اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 من الممتاز.

وجاء هدف بيكر في الوقت القاتل في الثواني الأخيرة من زمن المباراة، مستغلا ركينة حولها بتسديدة رأسية في الشباك.

وكان هال روبسون قد سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد صلاح لفريق ليفربول في الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 63 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، ليحتفظ بآماله في الوصول إلى في الموسم المقبل.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا