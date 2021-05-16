إنبي لمصراوي: سنتظلم لدى اتحاد الكرة ضد عقوبة إيقاف وتغريم حلمي طولان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي، أن الفريق البترولي سيوجه خطاب تظلم لدى اتحاد الكرة، بشأن عقوبة إيقاف وغرامة حلمي طولان المدير الفني للفريق.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قررت عقوبة الإيقاف ضد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي لمدة مباراتين مع تغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي خلال مباراة الزمالك وإنبي.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات خاصة لمصراوي: "إنبي سيوجه خطاب تظلم لاتحاد الكرة يشكو فيه عقوبة الإيقاف والغرامة لحلمي طولان".

وأضاف: "حلمي طولان تعرض في بداية المباراة عقب هدف الزمالك للتنمر من جانب جمهور الزمالك والسباب الجماعي".

واختتم مدير الكرة بإنبي: "سنستشهد بفيديو المباراة والحكم الرابع علي الكيكي ونطلب مواجهة مراقب المباراة".