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أبرزها لقاء الأهلي وأسوان.. المسابقات تعلن تعديل جدول الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، إجراء تعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز، وذلك على مواعيد بعض مباريات الجولات ٢٣ و٢٤ و٢٥.

وتقرر إقامة مباراة الأهلي ونظيره البنك الأهلي في الجولة الـ 25 ، مساء الثلاثاء 1 يونيو ، على ملعب ستاد السلام WE .

وأعلنت لجنة المسابقات إقامة مباراة الأهلي أمام أسوان بالجولة الـ 17 بالدوري يوم الإثنين 7 يونيو على ستاد أسوان.

وتقام خمس مباريات في كأس مصر على النحو التالي:

أسوان أمام المصري على ملعب الإسكندرية يوم الإثنين 21 مايو 2021، وسموحة أمام بيراميدز يوم الأربعاء 2 يونيو على ملعب ستاد السويس الجديد.

ويواجه المقاصة الفائز من الزمالك والإسماعيلي يوم الجمعة 4 يونيو على ملعب السويس الجديد، بينما يواجه الأهلي نظيره إنبي في نفس اليوم على ملعب القاهرة الدولي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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