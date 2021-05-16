جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة 37 “ديربي مدريد على اللقب”

تعرف على جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد انتهاء الجولة 37 الذي شهدت انحصار المنافسة بين ثنائي العاصمة، أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وخروج برشلونة بشكل رسمي من اللعبة.

ونجح أتلتيكو مدريد متزعم جدول الترتيب في تحويل خسارته أمام أوساسونا على ملعب واندا ميتروبوليتانو إلى فوز قاتل في الدقائق الـ 10 الأخيرة من المباراة، ليرفع رصيده لـ 83 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي هزم أتلتيك بيلباو بصعوبة في نفس التوقيت بهدف نظيف على ملعب سان ماميس في الباسك.

وتسبب فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا، وعودة ريال مدريد من الباسك بثلاث نقاط، في توديع برشلونة للمنافسة على اللقب خلال الجولة الأخيرة من الليجا، حتى لو كان نجح النادي الكتالوني في الفوز على ضيفه سيلتا فيغو الذي انتصر بهدفين من سانتي مينا مقابل هدف لليونيل ميسي.

وكان برشلونة بحاجة لسيناريو خاص لمواصلة المنافسة على لقب الليجا، يبدأ بفوزه على سيلتا فيغو ثم سقوط أتلتيكو مدريد وريال مدريد في نتائج سلبية أمام أوساسونا وأتلتيك بيلباو، لكن لا شيء من هذا السيناريو تحقق.

وفشل إشبيلية في الاستفادة من السقوط المثير للجدل لبرشلونة، وفوت على نفسه فرصة الانقضاض على المركز الثالث بعد الخسارة التي مُني بها على ملعب لاسيراميكا أمام فياريال بهدفين دون رد.

مع ذلك، لا تزال أمام إشبيلية فرصة لخطف المركز الثالث في الجولة 38 إذا ما نجح في التغلب على الفريق الباسكي المهدد بالهبوط “ديبورتيفو آلافيس”، وتعرض برشلونة للخسارة على ملعب إيبار صاحب المركز الأخير برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن هويسكا السابع عشر.

جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة 37 “فياريال يضمن الكونفرانس”

ضمن فياريال بعد فوزه على إشبيلية 4/صفر التواجد في البطولة الأوروبية الجديدة «الكونفرانس ليج» بمحافظته على المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة بفارق 5 نقاط واضحة عن سيلتا فيغو الثامن.

لكن كل شيء قد يتغير بالنسبة لفياريال إذا ما استطاع هزيمة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، فوقتها سيترشح إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بشكل تلقائي.

وتبدو مأمورية فياريال صعبة للظفر بالمركز الخامس أو السادس في الليجا هذا الموسم، حيث سيلاقي ريال مدريد في الجولة الختامية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وهذا اللقاء بمثابة حياة أو موت بالنسبة للنادي الملكي، كما أن مدرب فياريال أوناي إيمري ينوي إراحة معظم نجومه تحضيرًا للقاء مانشستر يونايتد.

ويبتعد فياريال عن سوسيداد الخامس بفارق نقطة واحدة، ويبتعد عن ريال بيتيس السادس بفارق المواجهات المباشرة، فقد تعادل مع بيتس في الذهاب 1/1 وخسر في الإياب 2/1.

جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة 37 “ديربي مدريد على اللقب”