الدوري الاسباني | نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وأوساسونا «سواريز يُقصي برشلونة»

تعرف على نتيجة مباراة اتلتيكو مدريد واوساسونا لحساب الجولة 37 في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الأحد 16-5-2021، والتي اقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو” بمدينة مدريد.

قضي النجم الأوروجواياني “لويس سواريز” على آمال برشلونة الضعيفة فى المنافسة على لقب الدوري الاسباني، بعدما قاد فريقه اتلتيكو مدريد لفوز مثير بنتيجة 2-1 أمام ضيفه اوساسونا، ليقترب الروخي بلانكوس من حصد اللقب.

وستنحصر المنافسة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد على لقب الدوري الإسباني في الجولة الأخيرة، بينما سيتنافس برشلونة مع إشبيلية على المركز الثالث رغم فشل النادي الأندلسي من تحقيق نتيجة إيجابية أمام فياريال.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 74 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الثالث، بعدما كان ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة، إلا أن خسارته من أتلتيك بيلباو وتعادله مع ريال مدريد أدت ضياع الحلم.

وسيطر أتليتيكو على المباراة وسدد مرتين في إطار المرمى في الشوط الأول، قبل إلغاء هدفين له بسبب التسلل، لكنه تأخر بهدف سجله أنتي بوديمير بضربة رأس في الدقيقة 76، وحاول الحارس يان أوبلاك إبعاد الكرة لكنه فعل ذلك من داخل المرمى.

ورد أتليتيكو وأدرك البديل رينان لودي التعادل في الدقيقة 82، قبل أن يسجل الهداف سواريز هدف الانتصار في الدقيقة 88.

وكاد فريق المدرب دييجو سيميوني أن يستقبل هدفا في الثواني الأخيرة عندما سدد تشيمي أفيلا كرة قوية لكن الحارس أوبلاك أنقذها بصعوبة ليحافظ لناديه على صدارة المسابقة.

وأصبح رصيد أتلتيكو مدريد 83 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني من 37 مباراة، وبفارق نقطتين عن جاره ريال مدريد الذي فاز 1-صفر على أتليتيك بيلباو اليوم.

ويلعب أتلتيكو مدريد في ضيافة بلد الوليد في الجولة الأخيرة من الدوري الاسباني يوم الأحد المقبل، بينما يستضيف ريال مدريد منافسه فياريال.

اقرأ ايضا