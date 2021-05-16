الدوري الاسباني | مشاهدة فيديو اهداف مباراة اتلتيكو مدريد واوساسونا “فوز تاريخي”

شاهد فيديو اهداف مباراة اتلتيكو مدريد واوساسونا لحساب الجولة 37 في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الأحد 16-5-2021، والتي اقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو” بمدينة مدريد.

اقترب اتلتيكو مدريد من حصد لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني بعدما قاتل وحول تأخره بهدف إلى فوز تاريخي بنتيجة 2-1 على اوساسونا بفضل هدف لويس سواريز في اللحظات الأخيرة.

وستنحصر المنافسة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد على لقب الدوري الإسباني في الجولة الأخيرة، بينما سيتنافس برشلونة مع إشبيلية على المركز الثالث رغم فشل النادي الأندلسي من تحقيق نتيجة إيجابية أمام فياريال.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 74 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الثالث، بعدما كان ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة، إلا أن خسارته من أتلتيك بيلباو وتعادله مع ريال مدريد أدت ضياع الحلم.

وسيطر أتليتيكو على المباراة وسدد مرتين في إطار المرمى في الشوط الأول، قبل إلغاء هدفين له بسبب التسلل، لكنه تأخر بهدف سجله أنتي بوديمير بضربة رأس في الدقيقة 76، وحاول الحارس يان أوبلاك إبعاد الكرة لكنه فعل ذلك من داخل المرمى.

ورد أتليتيكو وأدرك البديل رينان لودي التعادل في الدقيقة 82، قبل أن يسجل الهداف سواريز هدف الانتصار في الدقيقة 88.

وكاد فريق المدرب دييجو سيميوني أن يستقبل هدفا في الثواني الأخيرة عندما سدد تشيمي أفيلا كرة قوية لكن الحارس أوبلاك أنقذها بصعوبة ليحافظ لناديه على صدارة المسابقة.

وأصبح رصيد أتلتيكو مدريد 83 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني من 37 مباراة، وبفارق نقطتين عن جاره ريال مدريد الذي فاز 1-صفر على أتليتيك بيلباو اليوم.

ويلعب أتلتيكو مدريد في ضيافة بلد الوليد في الجولة الأخيرة من الدوري الاسباني يوم الأحد المقبل، بينما يستضيف ريال مدريد منافسه فياريال.

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