نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الاسباني «انتصار ملكي يؤجل الحسم»

تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو لحساب الجولة 37 في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الأحد 16-5-2021.

تأجل حسم لقب الدوري الاسباني للجولة الأخيرة بعدما حقق ريال مدريد الفوز على مستضيفه أتلتيك بيلباو بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح ريال مدريد، المدافع الاسباني “ناتشو فيرنانديز” في الدقيقة (68).

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر “أتلتيكو مدريد” بنقطتين، في المقابل تجمد رصيد 46 نقطة في المركز التاسع.

وكاد المتصدر أتلتيكو مدريد يتعثر بالخسارة أو التعادل بعدما تأخر بهدفٍ دون رد أمام أوساسونا في المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت، ولكنه عاد في الدقائق الأخير وحقق فوزًا درامتيكيًا بنتيجة (2-1).

وأدار مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، الحكم الاسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

وجاءت بداية المباراة هادئة تمامًا، حيث أكتفى ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بتبادل الكرات دون هجمات خطيرة تذكر، حتى الدقيقة (28)، التي طالب فيها لاعبو الملكي الحكم باحتساب ضربة جزاء على مدافع أتلتيك بيلباو بعدما لمست الكرة يده داخل المنطقة.

واستمع أنطونيو ماتيو لاهوز إلى حكم الفيديو -الفار-، لكنه أمر باستكمال اللعب، على الرغم من وضوح لمسة اليد في الإعادة على مدافع أتلتيك بيلباو.

وتحصل أتلتيك بيلباو على ضربة حرة مباشرة من مكان جيد في الدقيقة (41)، نفذها أليكس بيرينجير وسدد كرة تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة في أخطر فرص الشوط الأول الذي أنتهى بالتعادل السلبي (0-0).

نتيجة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو – الشوط الثاني

وفي الدقيقة (48)، صنع ريال مدريد فرصة خطيرة من الركنية، بعدما قابل إيدير مليتاو عرضية مودريتش برأسية علت المرمى.

وتألق حارس مرمى أتلتيك بيلباو أوناي سيمون، في التصدي لتسديدة أرضية من لوكا مودريتش في الدقيقة (57)، وحولها إلى الركنية.

وضرب كارلوس كاسيميرو كرة رأسية من الركنية ارتدت من العارضة، لتحرم ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة (61).

وخطف ناتشو هدف التقدم لفريق ريال مدريد في الدقيقة (68)، بعدما روض كاسيميرو كرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسل عرضية أرضية وصلت على القائم البعيد إلى المدافع الاسباني الذي سددها في الشباك الخالية.

وصمد كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، أمام محاولات لاعبي بيلباو، فتصدى لتسديدة من إيباي، ولاحقا سدد فيسجا كرة رأسية مرت بجانب القائم في الدقيقة (82).

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه راؤول جارسيا لاعب أتلتيك بيلباو في الدقيقة (89)، بسبب اعتراضه على قراراته.

ومرت باقي دقائق الشوط دون هجمات خطيرة تذكر، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بنتيجة (1-0).

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