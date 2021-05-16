الدوري الاسباني | شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو «مينا يلدغ في كامب نو»

شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الاسباني، ضمن الجولة 37 بـ مباريات اليوم الأحد 16 مايو 2021 على ملعب كامب نو.

انهزم برشلونة على ملعبه بنتيجة 1-2، بينما فاز أتلتيكو مدريد بنفس النتيجة على أوساسونا، لينتهي حلم النادي الكتالوني في مواصلة المنافسة على اللقب الغائب عنه منذ عام 2019.

وأفسد المهاجم الاسباني سانتي مينا فرحة ليونيل ميسي بتقدم برشلونة بهدف دون رد خلال الشوط الأول، عندما تمكن من تسجيل هدف التعديل قبل 7 دقائق من صافرة نهاية الشوط.

وتقدم ليونيل ميسي بهدف أول لصالح برشلونة في الدقيقة 28، من رأسية نموذجية لحظة هروبه من قلبي دفاع سيلتا فيغو لاستقبال تمريرة طولية جاءته من لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس.

ورغم سيطرة برشلونة على مجريات الأمور، وتحكمه في إيقاع اللعب منذ الدقائق الخمس الأولى من الشوط، إلا أن سيلتا فيجو نجح في تسجيل هدف التعديل من أول فرصة لاحت له عند الدقيقة 38 ضعف رقابة قائد الدفاع جيرارد بيكيه.

وأدرك سانتي مينا – لاعب فالنسيا السابق – التعادل لفريق سيلتا فيغو بتصويبة جميلة بباطن القدم اليمنى أطلقها من حوالي 22 ياردة دون التعرض لأي ضغط من جانب جيرارد بيكيه، لتسكن الكرة أقصى الزاوية اليمنى للحارس تير شتيجن الذي لم يحرك لها ساكنًا بعدما حجب عنه بيكيه الرؤية.

وفي الدقيقة 83 تلقى قلب دفاع برشلونة “لينجليه” بطاقة صفراء ثانية ليكمل فريقه الدقائق المتبقية بـ 10 لاعبين، الأمر الذي أثر بالسلب على أداء البرسا.

وعاد سانتي مينا ليعمق من جراح برشلونة في فقدان المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم بمُتابعة مذهلة لتسديدة مقوسة ارتطمت في القائم الأيمن لتير شتيجن الذي طار على الكرة دون جدوى ليسقط تاركًا شباكه فارغة دون حراسة ليستقبل هدف مينا القاتل في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة تراجع برشلونة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 76 نقطة بفارق 7 نقاط واضحة عن أتلتيكو مدريد المتصدر بعد فوزه على أوساسونا في نفس التوقيت.

وستنحصر المنافسة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد على لقب الدوري الإسباني في الجولة الأخيرة، بينما سيتنافس برشلونة مع إشبيلية على المركز الثالث رغم فشل النادي الأندلسي من تحقيق نتيجة إيجابية أمام فياريال.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 74 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الثالث، بعدما كان ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة، إلا أن خسارته من أتلتيك بيلباو وتعادله مع ريال مدريد أدت ضياع الحلم.

ولم يستفد سيلتا فيجو من فوزه على برشلونة هذا المساء بسبب تفوق فياريال على إشبيلية في نفس التوقيت، ليتقدم للمركز الثامن برصيد 53 نقطة بفارق 5 نقاط عن فياريال السابع، لتضيع عليه فرصة التواجد ببطولة كونفرانس ليج الأوروبية.

شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو

اضغط هنا