كأس الكونفدرالية الافريقية | نتيجة مباراة بيراميدز وانيمبا “قدم مصرية فى نصف النهائي”

تعرف على نتيجة مباراة بيراميدز وانيمبا فى ذهاب دور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الافريقية، ضمن مباريات اليوم الاحد 16 مايو 2021، والتي استضافها ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وضع فريق بيراميدز المصري قدمه فى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه إنييمبا النيجيري إلى فوز بنتيجة 4-1.

وتقدم إنييمبا بهدف سجله فيكتور مباوما في الدقيقة الأولى من اللقاء قبل أن يسجل بيراميدز أربعة أهداف عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 15 وعبد الله السعيد في الدقيقة 49 وإبراهيم عادل (هدفين) في الدقيقتين 58 و67.

وأصبح بيراميدز في حاجة للفوز أو التعادل باي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين، في مباراة الإياب التي تقام في نيجيريا، للتأهل للدور قبل النهائي، فيما يحتاج إنييمبا للفوز 3 / صفر أو أكثر للتأهل للدور التالي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الرجاء المغربي وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

الشوط الاول

لم تمر سوى بعض ثوان فقط حتى افتتح فريق إنييمبا التسجيل عندما فشل شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز في مراوغة فيكتور مبومبا مهاجم إنييمبا الذي استطاع قطع الكرة ووضعها إلى داخل المرمى.

كثف بيراميدز من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل والذي جاء في الدقيقة 15 بعدما تمكن رمضان صبحي من قطع الكرة من مدافع إنييمبا نيلسون أوجبونايا ثم راوغ الحارس ووضع الكرة إلى داخل المرمى.

بعد الهدف انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين مع وجود أفضلية نسبية لفريق بيراميدز الذي حاول شن هجمات لكنه فشل في اختراق دفاع إنييمبا لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1 بين الفريقين.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، كثف بيراميدز من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع إنييمبا لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وأسفرت هجمات بيراميدز عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49 عندما مرر إبراهيم عادل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عبد الله السعيد بتسديدة أرضية من الناحية اليسرى لتعانق كرته الشباك.

استمرت سيطرة بيراميدز على مجريات حتى تمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58 عندما أرسل أحمد فتحي كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها إبراهيم عادل بتسديدة خلفية مزدوجة لتعانق كرته الشباك.

ولم تمر سوى سبع دقائق أخرى حتى سجل بيراميدز الهدف الرابع عندما وصلت الكرة إلى رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ثم مرر الكرة لإبراهيم عادل الذي قابلها بتسديدة قوية لتعانق الكرة الشباك.

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