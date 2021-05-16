الدوري الانجليزي | نتيجة مباراة ليفربول ووست بروميتش “أليسون المجنون يفعلها”

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الأحد 16-5-2021، لحساب الجولة 36، والتي استضافها ملعب ذا هاوثورنس.

أنقذت رأس حارس المرمى المجنون “أليسون بيكر” فريقه ليفربول من إهدار نقطتين جديدتين في الدوري الانجليزي، وقاد الحارس البرازيلي فريقه لأحد أغلى الانتصارات فى البريميرليج بالتغلب على ويست بروميتش ألبيون بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة التعادل 1 / 1 ، حيث بادر ويست بروميتش بهز الشباك عن طريق هال روبسون كانو في الدقيقة 15، وتعادل المصري الدولي محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 33.

وبدا أن ليفربول أهدر فرصة أخرى لمواصلة الضغط على تشيلسي أملا في انتزاع المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الأوروبي.

ولكن أليسون بيكر تقدم إلى منطقة جزاء المنافس لمساعدة زملائه خلال ضربة ركنية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ، واقتنص الكرة ببراعة بعد الضربة الركنية التي لعبها ترينت ألكسندر أرنولد ليضع الكرة في زاوية صعبة للغاية على يسار الحارس محرزا هدف الفوز في الوقت القاتل قبل انتهاء المباراة مباشرة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي ، وتجمد رصيد ويست بروميتش عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير علما بأنه هبط لدوري الدرجة الأولى في وقت سابق من الموسم الحالي.

الشوط الاول

لم يقدم ليفربول البداية القوية المنتظرة منه في مواجهة ويست بروميتش ألبيون أحد الهابطين لدوري لدرجة الأولى هذا الموسم.

ودفع ليفربول ثمن هذا عندما اهتزت شباكه بهدف سجله هال روبسون كانو في الدقيقة 15 اثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من ماتيو بيريرا في غفلة من دفاع ليفربول إلى كانو الذي تقدم بالكرة إلى منطقة الجزاء وسددها في الزاوية البعيدة على يمين الحارس معلنا تقدم أصحاب الأرض بهدف.

وانتفض ليفربول بعدها بحثا عن هدف التعادل ، ولكن الحظ عانده في أكثر من كرة ومنها هجمة منظمة في الدقيقة 24 أنهاها ساديو ماني بتسديدة إلى جوار القائم الأيسر مباشرة.

ورغم سيطرة ليفربول على مجريات اللعب واستحواذه الهائل على الكرة ، باءت محاولات الفريق لهز شباك ويست بروميتش بالفشل تباعا حتى نجح صلاح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33 .

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة لليفربول أوقفها دفاع ويست بروميتش ولكن ساديو ماني خطف الكرة من الدفاع ومررها لصلاح الذي سددها بيسراه من خارج حدود منطقة الجزاء لتسكن في الزاوية البعيدة على يمين الحارس.

بهذا الهدف تقاسم محمد صلاح صدارة هدافي جدول البريميرليج مع مهاجم توتنهام “هاري كين” برصيد 22 هدف لكل لاعب.

وعاند الحظ ليفربول مجددا وتصدى القائم لتسديدة روبرتو فيرمينو في الدقيقة 35 كما فشلت بعض المحاولات الأخرى من ليفربول لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

استأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية مع بداية الشوط الثاني ، وألغى الحكم هدفا لماني اثر تمريرة سحرية من صلاح في الدقيقة 49 وذلك بداعي التسلل.

وسجل ويست بروميتش هدفا في الدقيقة 71 لكن الحكم ألغاه بسبب تداخل لاعب متسلل.

وكثف ليفربول هجومه في الثلث ساعة الأخير من المباراة وتعددت الفرص الضائعة للاعبيه أمام مرمى ويست بروميتش.

كما تصدى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول لانفراد من كانو في الدقيقة 78 ليحافظ على فرصة ليفربول في الفوز خلال الدقائق المتبقية من المباراة.

وعلى عكس البديل الآخر شيردان شاكيري ، الذي لم يقدم شيئا يذكر في المباراة ، أنعش نزول جورجينيو فاينالدوم أداء ليفربول في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وفيما استعد ويست بروميتش للخروج من المباراة بنقطة التعادل ، انتزع أليسون بيكر هدف الفوز لليفربول في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.