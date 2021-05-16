الامارات | ريال مدريد يحافظ على آماله وبرشلونة يخرج من سباق المنافسة على الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحافظ على آماله وبرشلونة يخرج من سباق المنافسة على الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ ريال مدريد على آماله في السباق على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما فاز 1-صفر على أتليتيك بيلباو في سان ماميس اليوم الأحد بفضل هدف المدافع ناتشو فرنانديز بالشوط الثاني.

وفي الشوط الأول قليل الفرص، طالب ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء بعدما أرسل ألفارو أودريوزولا كرة عرضية لمست ذراع جون مورسيو، لكن الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز أشار باستمرار اللعب.

وكاد بيلباو أن يفتتح التسجيل قبل الاستراحة لكن أليكس بيرنجور سدد ركلة حرة مرت بجوار القائم للحارس تيبو كورتوا.

وردت العارضة محاولة بضربة رأس من كاسيميرو بعد الاستراحة، قبل أن يرسل اللاعب البرازيلي كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها ناتشو من مدى قريب إلى هدف الانتصار الثمين لفريق المدرب زين الدين زيدان.

وتعرض البديل راؤول جارسيا لاعب بيلباو للطرد في اللحظات الأخيرة مع زيادة التوتر في أجواء اللقاء.

وأصبح رصيد ريال صاحب المركز الثاني 81 نقطة وبفارق نقطتين عن جاره أتليتيكو مدريد المتصدر الذي فاز 2-1 على أوساسونا بفضل هدف قاتل من لويس سواريز.

وانتهت آمال برشلونة الضعيفة في حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد الخسارة 2-1 على أرضه أمام سيلتا فيجو اليوم الأحد.

وسيطر برشلونة على الشوط الأول واستحق التقدم بهدف ليونيل ميسي في الدقيقة 27، حيث قابل اللاعب الأرجنتيني بضربة رأس تمريرة متقنة من سيرجيو بوسكيتس ليصل إلى 30 هدفا بالدوري هذا الموسم.

وأدرك سيلتا التعادل على عكس سير اللعب بعد 11 دقيقة حيث سدد سانتي مينا كرة قوية من حافة المنطقة بعد هجمة مرتدة سريعة.

واقترب المدافع رونالد أراوخو من التسجيل لبرشلونة بعد الاستراحة، لكن صاحب الأرض تعرض لضربة بعد طرد كليمو لينجليه قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وسجل مينا الهدف الثاني في الدقيقة 89، ليكتفي برشلونة بالمركز الثالث، في أحسن تقدير، في أول موسم تحت قيادة المدرب رونالد كومان.

ويملك برشلونة 76 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة من النهاية. .

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