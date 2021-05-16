شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين منصور رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم.. وحسام غالي عضوًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه مساء اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تعيين الأستاذ ياسين منصور، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والكابتن حسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

كذلك، قرر مجلس الإدارة تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية على النحو التالي:- المهندس أيمن اسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس حازم هلال والأستاذة مي سامي حافظ، عضوين بمجلس الإدارة.

اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه الذي جرى مساء اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية. وجاء التشكيل كما يلي:-

• الوزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسًا لمجلس الإدارة.

• الأستاذه سها الترجمان والمهندسة إيمان عبدالمنعم سامي عضوتان بمجلس الإدارة.