شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت اليوم مباريات الجولة ال37 من منافسات الدوري الإسباني، وشهدت إثارة كبيرة في الصراع الثلاثي بين أندية (أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، برشلونة) على القمة.

وتمكنا فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد من الحفاظ على موقفهما في ترتيب الدوري الإسباني بعدما تغلب الأول على أوساسونا بهدفين مقابل هدف، وفاز الثاني على أتلتيك بلباو بهدف نظيف، فيما ابتعد برشلونة عن الصراع بعدما تلقى هزيمة مفاجئة من سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف.

وسينتطر عشاق الساحرة المستديرة الجولة الأخيرة لمعرفة بطل الدوري الإسباني فيما أصبح الترتيب كالتالي:

أتلتيكو مدريد 83

ريال مدريد 81

برشلونة 76

إشبيلية 74

ريال سوسيداد 59

ريال بيتيس 58

فياريال 58

سيلتا فيجو 53

أتلتيك بلباو 46

غرناطة 45

أوساسونا 44

قادش 43

فالنسيا 42

ليفانتي 40

الأفيس 38

خيتافي 37

ويسكا 33

إلتشيه 33

بلد الوليد 31

إيبار 30