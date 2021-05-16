شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تتخذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات نادي كفر الزيات بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت غرفة عمليات وزارة الشباب والرياضة والمعنية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا اليوم الأحد باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها بنادى كفر الزيات بالغربية، والتي تمثلت في عدم التزام النادى بالقرارات والضوابط الخاصة مواعيد الغلق ومنع التجمعات، والتي قامت الوزارة بتعميمها على مديريات الشباب والرياضية والهيئات الشبابية والرياضية بجميع المحافظات قبيل إجازة عيد الفطر المبارك.

وعلى الفور وبناء على توجيهات من وزير الشباب والرياضية الدكتور أشرف صبحى، قام الدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس غرفة العمليات بالتواصل مع مسؤولي مديرية الشباب والرياضة بالغربية لاتخاذ الإجراءات القانونية ، وتم بالفعل إلزام إدارة النادى بمواعيد الغلق ومنع التجمعات داخل منشآت ومرافق النادى، وتعهدت إدارة النادى بعدم تكرار المخالفات مجدداً مع الالزام الكامل بمواعيد الغلق تطبيقاً لتعليمات الوزارة الصادرة في ضوء قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

وتستمر غرفة عمليات الوزارة في متابعتها ورقابتها على مدار الساعة على جميع الهيئات الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات، بغرض المتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية الصادرة عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء والمتعلقة بمواجهة فيروس كورونا من خلال التنسيق مع مسؤولي مديريات الشباب والرياضة وكذلك مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب.

وكان وزير الرياضة قد شكل غرفة عمليات من المعنيين والمسؤولين بالوزارة وكذلك مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، لتتابع طوال الأربعة والعشرين ساعة التزام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالضوابط والإجراءات الاحترازية، والتحرك الفوري تجاه أية مخالفات أو تجاوزات تتعلق بوجود تجمعات من النشء والشباب أو المواطنين، مع التأكيد على استمرار العمل بتلك الضوابط للحفاظ على صحة المواطنين عملاً بقرارات مجلس الوزراء.