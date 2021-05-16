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مدرب إنيمبا: تعرضنا لهزيمة ثقيلة أمام بيراميدز بسبب الأخطاء المتكررة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث فاتي أوستو، المدير الفني لفريق إنيمبا النيجيري، عن خسارة فريقه، أمام مضيفه بيراميدز، بنتيجة 4 /1 في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «الدفاع الجوي»، بذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية».

وقال أوستو، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أهنئ بيراميدز على الانتصار، الفريق قدم مباراة رائعة للغاية، واستثمر الأخطاء التي وقعنا فيها بشكل جيد لكن تبقى مباراة إياب سنسعى لتقديمها بشكل جيد».

وأضاف: «تلقينا هزيمة ثقيلة اليوم، لكن سنعمل على تصحيح الأوضاع في مباراة الإياب، والشيء المهم الآن إعداد الفريق بشكل جيد للقاء المقبل».

وتابع: «نثق في قدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الإياب ستمحو النتيجة السلبية التي تعرض لها الفريق اليوم».

وأتم: «سأعمل على خروج الفريق من الحالة السيئة الصعبة عقب الخسارة الثقيلة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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