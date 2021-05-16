شكرا لقرائتكم خبر عن الليجا تشتعل | ريمونتادا أتلتيكو المجنونة تفسد فرحة ريال مدريد .. وبرشلونة يودع سباق اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباريات الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإسباني إثارة كبيرة وتقلبات كثيرة في نتائج مباريات الفرق الثلاثة المتنافسة على قمة الترتيب (أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، برشلونة).

واقتربت الأمور كثيراً من تصدر ريال مدريد بعدما تقدم على أتلتيك بلباو بهدف ناتشو في الدقيقة 68، وهو الوقت الذي شهد تأخر أتلتيكو مدريد بهدف دون رد أمام أوساسونا، وتعادل برشلونة أمام سيلتا فيجو.

لكن فرحة المارينجي لم تدم كثيراً بعدما عاد رفاق المدرب سيموني وسجل رينان لودي وولويس سواريز هدفي العودة والتقدم في الدقائق (82، 86)، وتلقى برشلونة هزيمة مفاجئة من ضيفه سيلتا فيجو بهدفين سجلهما اللاعب سانتي مينا.

وبهذه النتائج تظل الأمور كما كانت حيث يحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الوصافة برصد 81 نقطة، ويأتي برشلونة ثالثاً بعد أن حصد 76 نقطة.