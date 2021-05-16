شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 16 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد، 16 / 5 / 2021، العديد من الأخبار الهامة منها تأكد إصابة محمود علاء مدافع الفريق الأبيض بمزق في العضلة الضامة، وتغريم الزمالك ماليا بسبب وقائع مباراته مع إنبى التي فاز بها بثلاثية مقابل هدف.

الأشعة تثبت إصابة محمود علاء بمزق فى العضلة الضامة

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق بمزق في العضلة الضامة بعدما خضع اللاعب لآشعة أمس للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا ونائب رئيس الزمالك يؤازران الناشئين فى مباراة القمة.. صور

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مؤازرة فريق الناشئين مواليد 2003 أمام الأهلي فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا ببطولة الجمهورية، كما حضر المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وحسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية المباراة.

كاف يعلن رسمياً إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب

أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2021 بالمغرب، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذى عقد خلال الساعات الماضية لتحديد بعض القرارات الخاصة بالمسابقات التى ينظمها الكاف. اتجاه لتعديل لائحة المكافآت ورفع العقوبات في الزمالك للتحفيز على حصد لقب الدوري يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اقتراحا بتعديل مكافآت اللاعبين في المباريات المقبلة؛ لتحفيزهم على مواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات صعبة، وفي حالة فوز الأهلي في جميع مؤجلاته سيحتل الأخير الصدارة بفارق نقطتين عن الزمالك.