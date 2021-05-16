شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتظلم على عقوبة حلمى طولان.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو نادى إنبى خطاب تظلم لاتحاد الكره يشكو فيه عقوبة الإيقاف والغرامة التى أقرها الاتحاد المصرى لكرة القدم، على حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى، بعد تعرضه فى بداية المباراة أمام الزمالك للتنمر.

وتعرض طولان للتنمر عقب هدف الزمالك، من جانب جمهور الفريق الأبيض كما تعرض للسباب الجماعى فى معظم فترات اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك على إنبى بثلاثية مقابل هدف.

وقال إنبى فى خطابهم لاتحاد الكرة، "نستشهد بفيديو المباراة والحكم الرابع على الكيكي، ونطالب بمواجهة مراقب المباراة.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، فرض العقوبات التالية، نتيجة أحداث مباريات الجولة ٢٢ من مسابقة الدوري الممتاز، وفقا لتقريري حكام ومراقبي المباريات:-

- تغريم علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان 10 آلاف جنيه، وإيقافه مباراة واحدة، وذلك بعد طرده للاعتراض خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

- إيقاف حلمي طولان المدير الفني لإنبي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك الغير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

- تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة ٣ دقائق في الشوط الثاني خلال مباراته امام إنبي، و 50 ألف جنيه للسباب الجماعي.

- تغريم إسلام صلاح لاعب المصري وفتحي مبروك لاعب غزل المحلة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك لما بدر منهما تجاه الخصم خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

- إيقاف أمير عزمي مجاهد مدرب البنك الاهلي ٤ مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكام خلال مباراة فريقه امام المقاولون العرب.