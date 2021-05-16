شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز وأنيمبا النيجيرى فى الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع فريق بيراميدز قدمًا فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية بعدما حقق الفوز على أنيمبا النيجيرى بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة الأياب بين بيراميدز وأنيمبا بمدينة أبا بنيجيريا يوم 23 مايو الجاري.

وتقدم أنيمبا على بيراميدز فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد خطأ من شريف إكرامى كلف فريقه هدفا، ثم نجح رمضان صبحى فى استغلال خطأ مدافع فريق أنيمبا ليسجل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 14.

فى الشوط الثانى أجرى الأرجنتينى رودلوفو أروابارينا المدير الفنى لبيراميدز تبديلاً قلب مجريات المباراة بخروج جون أنطوى ونزول إبراهيم عادل، فى الدقيقة 46، وفى الدقيقة 49 سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز الثالث، ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث فى الدقيقة 58 بطريقة عالمية من ضربة مقصية، ثم سجل الهدف الرابع فى الدقيقة 67.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: على جبر - أحمد سامي - أحمد فتحى - محمد حمدى، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراورى - رمضان صبحي - محمد فاروق، وخط الهجوم: جون أنطوى.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية، بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ15 نقطة، والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع أنيمبا، حققت الفوز فى 8، والخسارة فى 3، والتعادل فى مباراة واحدة.

هدف أنيمبا

هدف بيراميدز الأول

هدف بيراميدز الثانى

هدف بيراميدز الثالث

هدف بيراميدز الرابع