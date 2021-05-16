شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يفوز بالمركز الثالث في بطولة New York Pro لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حسن مصطفى بطل مصر في رياضة كمال الأجسام، فئة بودي بيلدينج، في تحقيق إنجاز جديد للعبة بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة "New York Pro Championship" في الوزن المفتوح، التي أقيمت فعاليتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت فعاليات البطولة منافسات شرسة بمشاركة 146 لاعبًا في جميع الفئات، خاصة أنها إحدى البطولات المؤهلة لمستر أولمبيا 2021، المقرر إقامتها هذا العام بمقاطعة أورانج في أورلاندو بفلوريدا هذا العام في شهر أكتوبر المقبل.

وظهر حسن مصطفى بمستوى مميز للغاية ودخل في منافسة قوية مع الثنائي الأمريكي نيكولاس والكر الذي فاز بالمركز الأول، ومواطنه جاستين رودريجز صاحب المركز الثاني.

وسافر حسن مصطفى إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل عدة أسابيع، لبدء استعداداته للتجهيز للمشاركة في المنافسات القوية للبطولة المعروف اسمها بـ "ليلة الأبطال"، حيث سبق للبطل المصري الحصول على المركز الرابع عندما شارك في نسخة العام الماضي من البطولة.

حسن مصطفى من مواليد 15 يناير عام 1992، بدأ مشواره مع رياضة كمال الأجسام وعمره 17 عاماً وشارك في البطولات بعدها بعام واحد فقط، ثم كان على موعد مع أول انجاز له عندما فاز بلقب بطولة العالم للناشئين.

بدأ حسن مشواره مع بطولات المحترفين في رياضة كمال الأجسام، وشارك في بطولة"Indy Pro" ، وحصل على المركز الخامس، ثم المركز الثالث في بطولة" Tampa Pro".

وفي العام الماضي شارك حسن مصطفى في بطولة "New York pro"، وحصل على المركز الرابع.