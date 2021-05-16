شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أنيمبا: بيراميدز استغل الأخطاء.. وقادرون على التعويض فى الإياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث فاتي أوستو، المدير الفني لفريق إنيمبا النيجيري، عن خسارة فريقه، أمام مضيفه بيراميدز، بنتيجة 4 /1 في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، بذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وقال أوستو، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهنئ بيراميدز على الانتصار، الفريق قدم مباراة رائعة للغاية، واستثمر الأخطاء التي وقعنا فيها بشكل جيد لكن تبقي مباراة إياب سنسعي لتقديمها بشكل جيد".

وأضاف مدرب أنيمبا: " تلقينا هزيمة ثقيلة اليوم، لكن سنعمل على تصحيح الأوضاع في مباراة الإياب، والشئ المهم الآن إعداد الفريق بشكل جيد للقاء المقبل.. نثق في قدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الإياب ستمحو النتيجة السلبية التي تعرض لها الفريق اليوم".

وأتم فاتي أوستو: "سأعمل على خروج الفريق من الحالة السيئة الصعبة عقب الخسارة الثقيلة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة".

وتقدم أنيمبا على بيراميدز فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد خطأ من شريف إكرامى كلف فريقه هدف، ثم نجح رمضان صبحى فى استغلال خطأ مدافع فريق أنيمبا ليسجل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 14.