شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أنيمبا: بيراميدز استغل الأخطاء.. وقادرون على التعويض فى الإياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث فاتي أوستو، المدير الفني لفريق إنيمبا النيجيري، عن خسارة فريقه، أمام مضيفه بيراميدز، بنتيجة 4 /1 في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، بذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".
وقال أوستو، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهنئ بيراميدز على الانتصار، الفريق قدم مباراة رائعة للغاية، واستثمر الأخطاء التي وقعنا فيها بشكل جيد لكن تبقي مباراة إياب سنسعي لتقديمها بشكل جيد".
وأضاف مدرب أنيمبا: " تلقينا هزيمة ثقيلة اليوم، لكن سنعمل على تصحيح الأوضاع في مباراة الإياب، والشئ المهم الآن إعداد الفريق بشكل جيد للقاء المقبل.. نثق في قدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الإياب ستمحو النتيجة السلبية التي تعرض لها الفريق اليوم".
وأتم فاتي أوستو: "سأعمل على خروج الفريق من الحالة السيئة الصعبة عقب الخسارة الثقيلة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة".
فى الشوط الثانى أجرى الأرجنتينى رودلوفو أروابارينا المدير الفنى لبيراميدز تبديلاً قلب مجريات المباراة بخروج جون أنطوى ونزول إبراهيم عادل، فى الدقيقة 46، وفى الدقيقة 49 سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز الثالث، ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث فى الدقيقة 58 بطريقة عالمية من ضربة مقصية، ثم سجل الهدف الرابع فى الدقيقة 67.
خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: على جبر - أحمد سامي - أحمد فتحى - محمد حمدى، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراورى - رمضان صبحي - محمد فاروق، وخط الهجوم: جون أنطوى.
وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية، بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ15 نقطة، والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع أنيمبا، حققت الفوز فى 8، والخسارة فى 3، والتعادل فى مباراة واحدة.