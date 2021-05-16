شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق جاهز لمرافقة بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر سيكون جاهزاً لتدعيم صفوف الفريق فى رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز السبت المقبل، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال المصدر، إن أكرم توفيق تعرض للإصابة فى الركبة خلال إحدى مباريات فريقه بالدورى وغاب عن مباراة صن داونز فى الذهاب بسبب الكدمة القوية فى الركبة ولكن سيكون جاهزاً للمشاركة فى مباراة صن داونز المقبلة، وفقا لرؤية الجهاز الفنى للأهلي.

وشدد المصدر على أن أكرم توفيق خاض جلسة علاج طبيعى اليوم بالنادى بإشراف الجهاز الطبى من أجل تجهيزه للحاق بمباراة صن داونز الفاصلة فى مشوار الأهلى نحو الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلى فاز على صن داونز الجنوب افريقى بهدفين نظيفين فى موقعة الذهاب بالقاهرة ليعزز فرصه فى الصعود إلى نصف نهائى أفريقيا.