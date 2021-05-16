شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يخوض تدريبات منفردة فى الزمالك رغم الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية منفردة اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، تحت إشراف أحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال بالجهاز الفني للزمالك.

كما أدى شيكابالا حصة تدريبات بدنية داخل الجيمانيزيوم، لرفع معدل اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة، لاسيما أن الفريق حصل على راحة من التدريبات الجماعية لمدة 72 ساعة، بعد تحقيق الفوز على أنبى بنتيجة 3 / 1.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز المقرر إقامتها الخميس المقبل.

وكان شيكابالا حرص على حضور مباراة فريق الناشئين مواليد 2003 أمام الأهلي على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالجولة رقم 15 من بطولة الجمهورية للناشئين، والتى أنتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

من ناحية أخرى، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة 3 دقائق في الشوط الثاني خلال مباراته امام إنبي، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي.

كما قررت اللجنة إيقاف حلمي طولان المدير الفني لإنبي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك الغير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.