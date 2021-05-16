شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يسجل هدف بيراميدز الثانى فى شباك أنيمبا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز الهدف الثانى لفريقه فى شباك إنيمبا لتصبح النتيجة 2 / 1 فى الدقيقة 49 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوى، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم أنيمبا على بيراميدز فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد خطأ من شريف إكرامى كلف فريقه هدف، ثم نجح رمضان صبحى فى استغلال خطأ مدافع فريق أنيمبا ليسجل هدف التعادل لفريقه.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: على جبر - أحمد سامي - أحمد فتحى - محمد حمدى، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراورى - رمضان صبحي - محمد فاروق، وخط الهجوم: جون أنطوى.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية، بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ15 نقطة، والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع أنيمبا، حققت الفوز فى 8، والخسارة فى 3، والتعادل فى مباراة واحدة.

وتعد تلك المباراة هى عنق الزجاجة للفريق السماوى، خاصة أنها أول مواجهة يخوضها بعد السقوط أمام سيراميكا فى بطولة الدورى، والتى خسرها بيراميدز بنتيجة 4 / 2، الأمر الذى دفع المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، لتغريم كل لاعب 100 ألف جنيه مع إيقاف صرف المستحقات، كما عقد اجتماعًا مطولا مع المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفنى.



























