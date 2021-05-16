للمرة العاشرة في تاريخه.. شباب الأهلي بطلا لكأس رئيس الإمارات

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

توج فريق شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الإمارات للموسم الحالي 2020-2021، بعد فوزه في النهائي على نظيره النصر بهدفين لهدف.



وخلال المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد معقل نادي العين، حسم شباب الأهلي اللقب العاشر له في البطولة الغالية، بعدما حسم مواجهته أمام النصر بنتيجة 2-1، حيث تقدم له محترفه الأرجنتيني فيديريكو كارتيبا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وحاول النصر تعديل النتيجة في الشوط الثاني على أمل العودة للقاء والتتويج بلقبه الخامس في البطولة، وهو ما تحقق له جزئيا بعدما تعادل بهدف الجزائري مهدي عبيد في الدقيقة 82 من اللقاء.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع حسم شباب الأهلي الفوز بهدف ثان من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وسجلها كارتيبا بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز الفرسان 2-1.

وفشل النصر بذلك في الثأر من شباب الأهلي الذي انتزع منه أيضا لقب كأس الخليج العربي الإماراتي في أبريل/ نيسان الماضي، عقب فوزه عليه بركلات الترجيح وقتها.

وشهدت المباراة عودة الجماهير إلى ملاعب الإمارات للمرة الأولى منذ نحو 14 شهرا، بعدما تم منعها بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها عقب انتشار فيروس كورونا في مارس/ آذار 2020.

والتزمت الجماهير الحاضرة للقاء بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار الفيروس، وفي مقدمتها الحصول على لقاح الفاكسين قبل حضور اللقاء.