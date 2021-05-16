الامارات | أبوالشوارب اعتراضا على صافرة نهائي الكأس: قولوا لا نريد للنصر الفوز بالبطولة

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالشوارب اعتراضا على صافرة نهائي الكأس: قولوا لا نريد للنصر الفوز بالبطولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى رئيس شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب عدم رضاه عن أداء طاقم حكام مباراة "العميد" وشباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن "الأزرق" تعرض لظلم تحكيمي كبير.



وقال أبوالشوارب في تصريحات صحافية إن: "قولوا ما نبا النصر يفوز بالبطولة"، مضيفاً: "ما حدث هو ظلم تحكيمي كبير لفريق النصر، ولقد شاهد الجميع كيف تم احتساب ركلتي جزاء لمصلحة شباب الأهلي".



وأضاف: "الاحتجاج لن يكون له أي فائدة، ما سيتم فعله فقط فرض غرامة ضدي لأنني تحدثت عقب المباراة".



وزاد: "تم إضاعة مجهود الإدارة والفريق على مدار الموسم، بعدما شهدت مباراة النصر أمام الشارقة في نصف النهائي منح البطاقات الصفراء للاعبين الذين سبق لهم الحصول على بطاقات ليغيبوا عن المشاركة في النهائي، قبل أن يتعرض النصر لظلم تحكيمي واضح أمام شباب الأهلي".

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