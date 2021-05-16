شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي | صلاح يُشعل الصراع مع هاري كين مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن هناك العديد من الأمور التي لن تُحسم حتى النفس الأخير من مباريات البريميرليج ومن ضمنها قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواصل محمد صلاح، لاعب ليفربول، مطاردة منافسه هاري كين، مهاجم توتنهام، على تصدر القائمة الذهبية حيث يتقاسما المركز الأول برصيد 22 هدف.

وانتزع الدولي الإنجليزي صدارة الترتيب بصفة مؤقتة بعدما سجل هدف مميز في مرمى ولفرهامبتون في المباراة التي أقيمت عصراً ضمن مباريات الجولة ال36، فيما عاد صلاح لتقاسم القمة بهدف رائع في شباك وست بروميتش.

ويجد الثنائي المميز منافسه قريبة من برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الثالث بعد أن سجل 18 هدف، متفوقاً على الكوري سون هيونج مين، جناح توتنهام، والذي يمتلك 17 هدف، ويتواجد كالفيرت، مهاجم إيفرتون، في المركز الخامس ب16 هدف.

وأصبح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح 22 هدف.

هاري كين 22 هدف.

برونو فيرنانديز 18 هدف.

سون هيونج مين 17 هدف.

كالفيرت 16 هدف.

باتريك بامفورد 15 هدف.