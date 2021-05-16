شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تغيير مواعيد تدريباته بعد تعديلات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز، وذلك على مواعيد بعض مباريات الجولات ٢٣ و٢٤ و٢٥.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك المواعيد الجديدة لمباريات الفريق في الدوري.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع طلائع الجيش يوم الخميس الموافق ٢٠ مايو في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد القاهرة، ويلتقي مع المصري يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً باستاد الاسكندرية.

كما يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في كأس مصر يوم الخميس الموافق ٢٧ مايو الجاري باستاد السويس، بينما يلتقي مع الجونة يوم الأحد الموافق ٣٠ مايو باستاد الجونة في التاسعة مساءً.

ويلتقي الفائز من الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر مع المقاصة يوم ٤ يونيو المقبل باستاد السويس.

وينتظر أن يقوم الجهاز الفني للأبيض ببعض التعديلات على مواعيد التدريبات وفقا للمواعيد الجديدة للمباريات.