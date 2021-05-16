شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة خاصة لشيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية منفردة اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، تحت إشراف أحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال بالجهاز الفني للزمالك.

كما أدى شيكابالا حصة تدريبات بدنية داخل الجيمانيزيوم، وذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز المقررة إقامتها الخميس المقبل.