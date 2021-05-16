شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتظلم رسميًا على عقوبة حلمي طولان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنبي إرسال خطاب تظلم لاتحاد الكره يشكو فيه عقوبة الإيقاف والغرامه المطبقة على حلمي طولان.

وقال إنبي إن حلمي طولان تعرض في بداية المباراة عقب هدف الزمالك للتنمر من جانب جمهور الزمالك والسباب الجماعي واستشهد بفيديو المباراة والحكم الرابع على الكيكي ومراقب المباراة.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم فرض العقوبات التالية، نتيجة أحداث مباريات الجولة ٢٢ من مسابقة الدوري الممتاز، وفقًا لتقريري حكام ومراقبي المباريات:-

تغريم علاء عبدالعال المدير الفني لنادي أسوان 10 آلاف جنيه، وإيقافه مباراة واحدة، وذلك بعد طرده للإعتراض خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

إيقاف حلمي طولان المدير الفني لإنبي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك الغير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة ٣ دقائق في الشوط الثاني خلال مباراته امام إنبي، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي.

تغريم إسلام صلاح لاعب المصري وفتحي مبروك لاعب غزل المحلة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك لما بدر منهما تجاه الخصم خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

ايقاف أمير عزمي مجاهد مدرب البنك الاهلي ٤ مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكام خلال مباراة فريقه امام المقاولون العرب.