شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ضد وست بروم: صلاح يسجل ومصدر تهديفي غير متوقع يمنح الريدز فوزًا هامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليفربول انتصارًا هامًا خارج قواعده بنتيجة 2-1 على ويست بروميتش ألبيون في مباراة ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ومنح الفوز فريق ليفربول الأمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، مع حاجة الفريق لتحقيق الفوز بجميع مبارياته المتبقية وعلى آمل تعثر تشيلسي أو ليستر سيتي، اللذين يسبقاه في جدول الترتيب.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بشكل قوي وأفتتحوا التهديف بواسطة المهاجم الويلزي المخضرم، هال روبسون كانو، الذي وضع ويست بروميتش في المقدمة بعد 15 دقيقة من بداية المباراة.

وعدل محمد صلاح النتيجة للضيوف في الدقيقة 33، مسجلًا هدفه رقم 22 في الدوري هذا الموسم، ليستمر النجم المصري في سباق الهدافين مع تربعه على قمة السباق مناصفة مع هداف توتنهام، هاري كين.

وفي الشوط الثاني تراجع أصحاب الأرض ليحافظوا على النتيجة، في حين اندفع الضيوف بغية تسجيل هدف التقدم وهو ما حققوه في نهاية المباراة وبالتحديد في الدقيقة 95 عن طريق مصدر تهديفي غير متوقع، وهو حارس المرمى البرازيلي أليسون الذي تقدم من مرماه ليشارك في أخر فرصة لليفربول والتي كانت من ركلة ركنية، ليرتقي للكرة العرضية من أرنولد ويحولها بالرأس في شباك الضيوف مانحًا فريقه فوزًا هامًا وغاليًا.

رجل المباراة:

الحارس البرازيلي أليسون بهدفه القاتل استحق أن يكون رجل المباراة.

ما الذي تعنيه النتيجة للفريقين:

ليفربول استمر في المركز الخامس، لكنهم قلصوا الفارق بينهم وبين صاحب المركز الرابع، تشيلسي، إلى نقطة واحدة، مع ارتفاع رصيد الريدز إلى 63 نقطة، وتبقي جولتين على نهاية الموسم.

ويست بروميتش ألبيون تلقى هزيمة معتادة هي رقم 20 هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- منذ انضمامه إلى ليفربول في بداية موسم 2017/2018، سجل محمد صلاح حتى الآن 125 هدفًا في مختلف المسابقات، وهو العدد الذي يزيد على الأقل بأربعة أهداف من أي لاعب آخر مع نادي في البريميرليج خلال هذا الوقت.

- محمد صلاح وساديو ماني اشتركا معًا (بالتسجيل أو الصناعة) في تسجيل هدف للمرة رقم 22 مع ليفربول في مختلف المسابقات؛ فقط محمد صلاح وروبرتو فيرمينو (28) اشتركا في تسجيل عدد أكبر مع ليفربول خلال ولاية المدرب الألماني يورجن كلوب.

- صانع ألعاب ويست بروميتش، ماتيوس بيريرا، سجل أو صنع 16 هدفًا من إجمالي 33 هدفًا سجلهم فريق ويست بروميتش في البريميرليج هذا الموسم (48.5٪)؛ فقط هاري كين مع توتنهام (55.6٪: 35 من 63) لديه نسبة أكبر من البرازيلي على مستوى اللاعبين أصحاب أكبر نسب مساهمة تهديفية في أهداف فرقهم بالبريميرليج هذا الموسم.

في تاريخ نادي ليفربول بأكمله منذ تأسيسه في عام 1892، كان أليسون أول حارس مرمى على الإطلاق يسجل هدفًا للفريق في مباراة تنافسية.

- بعيدًا عن الأهداف العكسية، أليسون هو سادس حارس مرمى يسجل هدفًا في عهد البريميرليج، والأول من أسمير بيجوفيتش في 2013.

- سجل ليفربول 38 هدفًا في الدقيقة 90 أو بعدها مكنوه من تحقيق الفوز في مباراة بالبريميرليج - أكثر بـ13 هدفًا من أي فريق آخر في عهد المسابقة.