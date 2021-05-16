شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعوض خطأ إكرامي برباعية في مرمى إنيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بيراميدز فوزاً عريضاً على ضيفه إنيمبا النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

استقبل الفريق المصري هدفاً مبكراً في الدقيقة الأولى بعدما استغل اللاعب فيكتور مومبا خطأ الحارس شريف إكرامي، وزادت الصعوبات بخروج محمد فاروق مصاباً بشد في العضلة الخلفية.

وفي الدقيقة 15 تمكن رمضان صبحي من تسجيل هدف التعادل بعد مراوغة الحارس النيجيري، وتقدم عبدالله السعيد في النتيجة عند الدقيقة 51، قبل أن يضيف زميله إبراهيم عادل الهدفين الثالث والرابع في الدقائق (58، 67).

وستُعزز هذه النتيجة فرصة بيراميدز في التأهل إلى نصف النهائي حيث سيحتاج إنيمبا لتحقيق فوز كبير يصل إلى فارق 3 أهداف خلال مواجهة العودة والمقرر لها الأحد المقبل.