شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون بيكر حارس ليفربول يسجل هدفًا رائعًا وقاتلًا في شباك وست بروميتش (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول فوزاً مثيراً على منافسه وست بروميتش بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

خطف لاعبو وست بروميتش هدفا رائعا في الشوط الأول عن طريق اللاعب كانو عند الدقيقة 15، وهو ما دفع لاعبي الريدز إلى الضغط هجومياً الذي أسفر عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33 من تصويبة رائعة للدولي المصري محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني تعقدت الأمور أمام مهاجمي ليفربول حتى اللحظات الأخيرة عندما تقدم حارس المرمى أليسون واستغل ضربة الرأس وحولها إلى هدف بطريقة مثيرة.

ويواصل ليفربول ضغطه من أجل الحصول على مركز مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أصبح رصيده 63 نقطة محتلاً المركز الخامس بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.