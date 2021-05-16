شكرا لقرائتكم خبر عن مطيع ومصباح يشاركان في الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للجودو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوجه مساء اليوم الأحد المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الاتحاد المصري للجودو و رئيس الاتحاد الإفريقى للسومو ومعه البطل الأوليمبي السابق هشام مصباح عضو مجلس إدارة الاتحاد الي العاصمة السنغالية دكار لحضور فعاليات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقي للجودو التي تعقد بعد غد الثلاثاء لانتخاب الرئيس و السكرتير العام وامين الصندوق فد الانتخابات التي تجري علي هامش البطولة الأفريقية للكبار و المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وأكد المهندس مطيع فخر الدين أن الاتحاد المصري يدعم مرشح مدغشقر سيتني رانديانا المرشح علي منصب الرئيس وجميع أفراد قائمته، مشيرا إلي أن المنتخب سوف يتوجه إلى دكار بعد غد الثلاثاء للمشاركة في البطولة الأفريقية.

ويرأس البعثة الدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية و معه عاطف مصطفي و محمد سعد مدربان و تامر عبد الفتاح ومحمد مطيع حكمان مرافقان للبعثة .

وأضاف أن المنتخب سوف يشارك في البطولة بفريق يضم مجموعة من الشباب لاكتساب الخبرة بعد أن فازت مصر بالبطولة الأفريقية الاخيرة برصيد ٩ ميداليات متنوعة منها ٥ ذهبيات لأول مرة في تاريخ الاتحاد ، ولذلك فضل الاتحاد المشاركة في هذه البطولة التي تقام خلال الفترة من ١٨ إلي ٢٤ مايو الجاري بعناصر شبابية عدا محمد علي الذي يشارك من أجل تحسين ترتيبه العالمي بعد أن تأهل للدورة الأوليمبية، ، يضم المنتخب اللاعبين يسري سامح وزن ٦٠ كيلو جراما ، و احمد علي وزن ٦٦ كيلو جراما ، وعلي عيد و عبد الرحمن عبد الغني وزن ٧٣ كيلو جراما ، و محمد علي عبد العال وزن ٨١ كيلو جراما ، و عبد الله عثمان ٩٠ كيلو جراما ، و سلمي سامر وزن ٦٣ كيلو جراما ، لافتا إلي أن البعثة أجرت مسحة طبية للكشف علي فيرس كورونا و ظهرت النتيجة سلبية،