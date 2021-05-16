شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يوافق على التعاقد مع مدافع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع فريق بيراميدز، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط الدفاع.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الزمالك عرضوا اللاعب على المدير الفنى الفرنسى وأبدى إعجابه بإمكانياته الفنية والبدنية، إلى جانب تميزه فى اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب، وهو الأمر الذى يمنحه مرونة تكتيكية.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مع أحمد أيمن منصور عبر وسطاء، لاستطلاع رأيه بخصوص الانتقال للنادى الأبيض، وهو ما رحب به بشدة، لكن طلب تقاضى نفس قيمة عقده الحالى مع بيراميدز.

ويجيد منصور اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر، وسبق ودخل الزمالك فى مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية قبل التمهل فى الصفقة خلال المرحلة الأخيرة.

فى سياق آخر، يفكر الجهاز الفنى فى تعديل مكافآت اللاعبين فى المواجهات القادمة من أجل تحفيزهم على مواصلة المنافسة على التتويج على لقب الدورى للموسم الجارى، خصوصاً أن الفريق قادم على لقاءات صعبة.

ويطمح جهاز الزمالك فى زيادة الحافز المعنوى لدى اللاعبين، من أجل التمسك بلقب الدورى حتى النهاية، فى ظل أن لاعبى الفريق تحملوا أزمة عدم وجود سيولة مالية وتوفير مستحقاتهم المتأخرة خلال الفترة الأخيرة.

ويدرس كارتيرون إمكانية إلغاء العقوبات المالية على لاعبى الفريق التى وقعها الجهاز الفنى مؤخراً، كنوع من أنواع الدعم للاعبين.

فيما يدرس المدافع الدولى محمود حمدى الونش، لاعب الفريق، إجراء جراحة غضروف الركبة عقب مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها 3 يوليو المقبل فى الدورى، خاصة أن اللاعب يحتاج لإجراء الجراحة منذ إصابته فى قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويخوض المباريات وفقا لبرنامج تأهيل، ولم يتمكن من إجراء الجراحة بسبب ضغط المباريات.

وتحدث الجهاز الطبى مع الجهاز الفنى للفريق حول تكرار شكوى الونش الفترة الماضية من الآم الركبة مما يجعل الجراحة أصبحت ضرورة حتى لا تؤثر على مستقبل اللاعب، واستقر الرأى داخل الزمالك على أن يخضع اللاعب للجراحة عقب مباراة المقاصة، لأن الفريق سيكون لديه وقت كاف قبل المباراة المقبلة أمام غزل المحلة يوم 10 أغسطس أى ما يزيد عن شهر وهى فترة كافية لخضوع اللاعب لجراحة وتأهيل وعودته للمباريات دون أن يتأثر الفريق لغيابه. على جانب آخر، يرغب كارتيرون فى إعادة توظيف بعض من لاعبى الفريق، خلال المواجهة المقبلة أمام طلائع الجيش بالدورى العام، والتى من المقرر إقامتها الخميس المقبل. ومن المنتظر أن يتم الدفع بعبد الله فى مركز الجناح الأيسر بديلاً للمغربى الدولى أشرف بن شرقى، لمنحه فرصة للراحة فى الفترة القادمة بسبب حالة الإرهاق التى ظهر عليها مؤخرًا.

ويسعى الفرنسى إلى الاستعانة بإمام عاشور فى مركز صانع الألعاب، بدلًا من يوسف أوباما، لمعاناته من الإرهاق وضغط المباريات أيضًا.