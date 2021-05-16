شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إيقاف حلمي طولان وأمير عزمي مجاهد وتغريم الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، فرض العقوبات التالية، نتيجة أحداث مباريات الجولة ٢٢ من مسابقة الدوري الممتاز، وفقا لتقريري حكام ومراقبي المباريات:

تغريم علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان 10 آلاف جنيه، وإيقافه مباراة واحدة، وذلك بعد طرده للاعتراض خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

إيقاف حلمي طولان المدير الفني لإنبي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة ٣ دقائق في الشوط الثاني خلال مباراته أمام إنبي، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي.

تغريم إسلام صلاح لاعب المصري وفتحي مبروك لاعب غزل المحلة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك لما بدر منهما تجاه الخصم خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

إيقاف أمير عزمي مجاهد مدرب البنك الاهلي ٤ مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكام خلال مباراة فريقه امام المقاولون العرب.