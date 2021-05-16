شكرا لقرائتكم خبر عن قمة 2003| الأهلي يهزم الزمالك في ميت عقبة في حضور شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الأهلي فوزاً مثيراً على مضيفه الزمالك بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ15 من منافسات بطولة الجمهورية للناشئين 2003.

وشهد اللقاء تقاربا كبيرا في المستوى وعدم وضوح هوية الفريق الفائز حتى جاء هدف اللقاء الوحيد عن الدقيقة 51.

ورغم الخسارة إلا أن الزمالك يواصل صدارته لجدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، فيما يقترب الأهلي من الضغط على المقدمة بعدما وصل رصيده إلى 27 نقطة.

وحرص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول بالزمالك، على دعم فريق 2003 خلال مباراة اليوم والتي خسرها الفريق أمام الغريم التقليدي بعد أيام قليلة من انتهاء قمة الكبار بالتعادل.