شكرا لقرائتكم خبر عن أمل الاسماعيلي يواصل استعداداته لبطولة الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدي فريق الأمل بالنادي الإسماعيلي مرانه اليوم الأحد علي الملعب الفرعي بالنادي الإسماعيلي ضمن برنامج الاعداد لمواجهة القناة يوم الاربعاء المقبل في بطولة كأس مصر مواليد 2001.

بدأ المران بجلسة مطولة بين الجهاز الفني و اللاعبين و طالب عطية صابر المدير الفني للفريق بالتركيز و الالتزام بكافة و التعليمات الفنية التي تم الإتفاق عليها خلال التدريبات.

وشدد علي أهمية المباراة و أنه لن يسمح بأن تكون البطولة لفريق غير الإسماعيلي.أدي اللاعبون تدريبات بدنية و تدريبات كرة يد تحت قيادة مدرب الأحمال العسقلاني شعيب ثم تدريبات تكتيكية ركز خلالها الجهاز الفني علي التحرك بدون كرة و الضغط على الخصم.

بينما أدي حراس المرمي تدريبات قوية علي سرعة رد الفعل و التصدي التسديدات و كيفية التعامل مع العرضيات تحت قيادة سعفان الصغير مدرب الحراس.