شكرا لقرائتكم خبر عن إنيمبا وبيراميدز| إكرامي يُخطأ وصبحي يتعادل في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين فريقي بيراميدز وإنيمبا بالتعادل الإيجابي 1-1، في إطار مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

شهدت الثواني الأولى هدف مبكر للضيوف عن طريق اللاعب فيكتور مبومبا الذي استغل خطأ الحارس شريف إكرامي في المرواغة.

وحاول أصحاب الأرض الضغط خلال الوقت المتبقي من أجل تسجيل هدف التعديل وهو ما تم في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب رمضان صبحي الذي رواغ الحارس ببراعة.

وشارك اللاعب احمد توفيق بدلاً من محمد فاروق الذي شعر بآلم شديد في العضلة الخلفية ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

وسيسعى بيراميدز إلى مواصلة المحاولات الهجومية في الشوط الثاني من أجل التقدم في النتيجة والوصول إلى فارق أهداف يُسهل مباراة العودة في نيجيريا.