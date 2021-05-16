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ليفربول بتعادل مع وست بروميتش في شوط أول مثير

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل ليفربول مع منافسه وست بروميتش بهدف لكلاً منهما خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الممتاز.

تقدم وست بروميتش في الدقيقة 18 من تصويبة رائعة للاعب كانو، وحاول لاعبي الريدز الضغط هجومياً من أجل تسجيل هدف التعادل وهو ما تم بقذيفة الدولي المصري محمد صلاح.

وأضاع لاعبي ليفربول عدد من الفرص السهلة للتقدم في النتيجة كان أبرزها تسديدة فيرمينو التي اصطدمت بالقائم وانفراد ماني المهدر.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز خلال مباراة اليوم والمبارتين المتبقيتين من أجل الحفاظ على حظوظه في الحصول على مركز مؤهل إلى .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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