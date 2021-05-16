شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول بتعادل مع وست بروميتش في شوط أول مثير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل ليفربول مع منافسه وست بروميتش بهدف لكلاً منهما خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم وست بروميتش في الدقيقة 18 من تصويبة رائعة للاعب كانو، وحاول لاعبي الريدز الضغط هجومياً من أجل تسجيل هدف التعادل وهو ما تم بقذيفة الدولي المصري محمد صلاح.

وأضاع لاعبي ليفربول عدد من الفرص السهلة للتقدم في النتيجة كان أبرزها تسديدة فيرمينو التي اصطدمت بالقائم وانفراد ماني المهدر.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز خلال مباراة اليوم والمبارتين المتبقيتين من أجل الحفاظ على حظوظه في الحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.